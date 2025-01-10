Врачи Иркутска борются за жизнь 13-летней школьницы, упавшей со снегохода

— 8 января семья отправилась за город, хотели отметить день рождения дочери. Ей исполнилось 13 лет, — рассказал КП-Иркутск источник, близкий к ситуации. — Возле оздоровительного лагеря, в девяти километрах от поселка Залари, родители взяли у знакомых снегоход. Один из взрослых (предположительно, отец) захотел прокатить детей. Но, когда ребята забрались на сидение, транспорт резко набрал скорость. Мужчина же сесть не успел и просто не смог ничего сделать.