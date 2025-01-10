Врачи Иркутска борются за жизнь 13-летней школьницы, упавшей со снегохода

Поездка на снегоходе обернулась ужасной трагедией для семьи из Иркутской области. 11-летний мальчик погиб, его старшая сестра попала в реанимацию Ивано-Матренинской детской клинической больницы.
— 8 января семья отправилась за город, хотели отметить день рождения дочери. Ей исполнилось 13 лет, — рассказал КП-Иркутск источник, близкий к ситуации. — Возле оздоровительного лагеря, в девяти километрах от поселка Залари, родители взяли у знакомых снегоход. Один из взрослых (предположительно, отец) захотел прокатить детей. Но, когда ребята забрались на сидение, транспорт резко набрал скорость. Мужчина же сесть не успел и просто не смог ничего сделать.
Возможно, кто-то из ребят случайно нажал на газ, поэтому снегоход и покатился со склона и наехал на яму. Помимо этого не исключают возможность неисправности транспортного средства. Однако на данный момент это лишь непроверенные версии, во всем предстоит разобраться правоохранителям. Напомним, сейчас завели уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.
Кстати, КП-Иркутск связалась со знакомыми семьи и узнала, что родители пострадавших — бизнесмены, на учете не состоят.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подросток, напавший на одноклассников в Балаганске, отправится в спецшколу.