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Еще двух зачинщиков массовой драки около ночного заведения в Уфе заключили под стражу

В Уфе арестовали еще двух зачинщиков массовой драки возле бара.

Источник: Комсомольская правда

Еще двух зачинщиков массовой драки около ночного заведения в Уфе заключили под стражу. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Инцидент произошел вечером на минувших выходных — 6 января. Согласно версии следствия, ко входу «VGOSTIBAR» на улице Коммунистическая прибыла группа людей, в числе которых были четверо 19-летних обвиняемых. Они хотели выяснить отношения с охранниками из-за произошедшей тремя днями ранее с одним из гостей драки. Была спровоцирована массовая драка, несколько человек получили травмы.

Сотрудники МВД и СК восстановили картину произошедшего и установили личности злоумышленников, их задержали при силовой поддержке Росгвардии, а затем заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». У обвиняемых прошли обыски, их авто изъяли.

Сегодня стало известно об аресте еще двух зачинщиков драки — двух граждан Таджикстана Исмоила Насирдинова и Усмона Исмонова. На них тоже завели дело по той же статье.

— Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т.е. до 9 марта 2025 года. Постановление в законную силу не вступило, — заявили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

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