Еще двух зачинщиков массовой драки около ночного заведения в Уфе заключили под стражу

Инцидент произошел вечером на минувших выходных — 6 января. Согласно версии следствия, ко входу «VGOSTIBAR» на улице Коммунистическая прибыла группа людей, в числе которых были четверо 19-летних обвиняемых. Они хотели выяснить отношения с охранниками из-за произошедшей тремя днями ранее с одним из гостей драки. Была спровоцирована массовая драка, несколько человек получили травмы.