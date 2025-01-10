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Бензовоз влетел в Lada Vesta на трассе М-5 в Самарской области 10 января

Водитель и пассажир Lada Vesta пострадали в ДТП с бензовозом в Самарской области.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В пятницу, 10 января 2025 года, в Волжском районе Самарской области на 1011-м километре трассы М-5 «Урал» произошло ДТП. Пустой бензовоз MAN столкнулся с автомобилем Lada Vesta. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Все произошло около 14:40. За рулем бензовоза находился 50-летний мужчина. При перестроении он не убедился в безопасности маневра и влетел в попутную легковушку, которой управляла 21-летняя девушка. Из-за аварии движение на участке трассы было затруднено.

В результате ДТП водитель и пассажирка Lada Vesta получили травмы. Они были доставлены в больницу. На месте происшествия работали сотрудники полиции, медики и специалисты ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшей аварии, проводится проверка.