Самолет с застрявшими в Египте россиянами прибыл в Москву

Ранее в пятницу один из пассажиров рейса египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил РИА Новости, что рейс был отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) агентству сообщали, что туристов разместили в отеле и они будут отправлены домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам нет. Позже в АТОР рассказали РИА Новости, что все туристы благополучно вылетели в Москву.