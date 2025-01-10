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Самолет с застрявшими в Египте россиянами прибыл в Москву

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Рейс MS 727 Шарм-эш-Шейх — Москва авиакомпании EgyptAir с российскими туристами, который должен был отправиться накануне в 17:00 по местному времени, прилетел в российскую столицу, указывается на онлайн-табло прилета аэропорта «Домодедово».

Источник: © РИА Новости

Ранее в пятницу один из пассажиров рейса египетской авиакомпании EgyptAir из Шарм-эш-Шейха в Москву сообщил РИА Новости, что рейс был отменен после задержки, пассажиров отвезли в отель. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) агентству сообщали, что туристов разместили в отеле и они будут отправлены домой при первой же возможности, нарушения регламента по отношению к пассажирам нет. Позже в АТОР рассказали РИА Новости, что все туристы благополучно вылетели в Москву.

Согласно данным онлайн-табло, рейс MS 727 из Шарм-эш-Шейха вылетел в 11:10 и прибыл в аэропорт «Домодедово» в 16:49 по московскому времени.