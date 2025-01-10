68 все еще не найдены: в Башкирии более 60 пропавших людей нашли мертвыми

За 2024 год поисковому отряду «ЛизаАлерт Башкортостан» поступило 949 заявок насчет пропавших людей. 663 «потеряшек» нашли живыми. Все еще пропавшими числятся 68 человек, их розыск продолжается: распространяются ориентировки и проверяются свидетельства.
По поступившим заявкам отряд провел 333 информационных поиска, по 130 пропавшим — выезжали автономные экипажи. 81 раз были проведены поиски с выездом добровольцев и организацией оперативного штаба на месте.
К сожалению, 62 пропавших людей обнаружили мертвыми.
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