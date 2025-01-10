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68 все еще не найдены: в Башкирии более 60 пропавших людей нашли мертвыми

62 пропавших жителей Башкирии нашли погибшими.

Источник: Комсомольская правда

За 2024 год поисковому отряду «ЛизаАлерт Башкортостан» поступило 949 заявок насчет пропавших людей. 663 «потеряшек» нашли живыми. Все еще пропавшими числятся 68 человек, их розыск продолжается: распространяются ориентировки и проверяются свидетельства.

По поступившим заявкам отряд провел 333 информационных поиска, по 130 пропавшим — выезжали автономные экипажи. 81 раз были проведены поиски с выездом добровольцев и организацией оперативного штаба на месте.

К сожалению, 62 пропавших людей обнаружили мертвыми.

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