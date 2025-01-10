Мужчину задержали в Люберцах после нападения на двух женщин за один день

«Сегодня в дежурную часть 2-го отдела полиции межмуниципального управления МВД России “Люберецкое” поступили заявления от двух местных жительниц о совершенных в отношении них противоправных действиях. Предварительно установлено, что неизвестный мужчина, находясь у одного из домов, расположенных на ул. 3-е Почтовое Отделение, с предметом, похожим на нож, напал на 41-летнюю женщину, порезал ей куртку и убежал. Позднее у подъезда многоквартирного дома у нарушителя произошел словесный конфликт с 34-летней местной жительницей, которой он нанес удар ногой, после чего скрылся. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России “Люберецкое” в результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки правонарушитель был установлен и доставлен в территориальный отдел. Им оказался житель Ростовской области 1973 года рождения», — пояснили в пресс-службе.