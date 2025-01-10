Литовский перевозчик получит в Беларуси огромный штраф из-за 11 тысяч пачек кофе. Один из литовских перевозчиков совершил, как сообщили в Государственном таможенном комитете, неудачную попытку провести в Беларусь около 11 тысяч пачек «лишнего» кофе. Общая сумма незадекларированных продуктов питания — 250 тысяч белорусских рублей. Попытку обойти таможенные правила литовский перевозчик попытался реализовать в пункте пропуска «Бенякони».