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Литовский перевозчик получит в Беларуси огромный штраф из-за 11 тысяч пачек кофе

В Беларуси литовский перевозчик получит огромный штраф из-за 11 тысяч пачек кофе.

Источник: Комсомольская правда

Литовский перевозчик получит в Беларуси огромный штраф из-за 11 тысяч пачек кофе. Один из литовских перевозчиков совершил, как сообщили в Государственном таможенном комитете, неудачную попытку провести в Беларусь около 11 тысяч пачек «лишнего» кофе. Общая сумма незадекларированных продуктов питания — 250 тысяч белорусских рублей. Попытку обойти таможенные правила литовский перевозчик попытался реализовать в пункте пропуска «Бенякони».

«Наименование продукции, указанной в товаросопроводительных документах, совпало с фактически имеющейся в транспортном средстве IVECO, а вот ее количество — нет», — отметили в ГТК.

Помимо кофе, без должного декларирования пытались провести и коробки с кондитерскими изделиями.

«Недостоверные сведения о грузе могли стать основанием для занижения размера уплаты таможенных платежей на сумму более 55 тысяч белорусских рублей», — отметили белорусские таможенники.

По действующему законодательству перевозчику придется заплатить штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного нарушения.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Песков назвал недружественной России соседствующую с Беларусью Литву (тут про это).