В Ростовской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве

По версии следствия, 9 января этого года подозреваемый находился дома в одном из хуторов района. Между ним и знакомой произошла ссора. Во время конфликта мужчина неожиданно схватил нож и несколько раз ударил им женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Мужчина скрылся с места происшествия.