В Ростовской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве

В Семикаракорском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области 10 января.
По версии следствия, 9 января этого года подозреваемый находился дома в одном из хуторов района. Между ним и знакомой произошла ссора. Во время конфликта мужчина неожиданно схватил нож и несколько раз ударил им женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Мужчина скрылся с места происшествия.
Позже подозреваемого задержали правоохранители. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство». В ходе допроса он полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Установлено, что ранее он был судим за аналогичное преступление.
— Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.