Суд в Узбекистане арестовал четырех человек по делу о смерти россиян в гостинице

20 октября 2024 года в результате утечки газа погибли двое граждан России — 47-летняя Инесса Паперная и 45-летний Максим Радченко, а также 48-летний гражданин Узбекистана Хушнуд Удеков. Инесса Паперная сотрудничала с изданиями «Профиль» и «Лента.ру». Журналистка приехала в Узбекистан в отпуск и остановилась в отеле Karaman Palace Hotel.