Разлив мазута в Черном море: последние новости на 10 января 2025 года

На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазута
С кормы танкера «Волгонефть 239», севшего на мель в районе поселка Тамань, произошел новый выброс мазута. Площадь разлива — почти 3 тыс. кв. м. Пятно локализуют с помощью боновых заграждений и затем уберут с морской поверхности биосорбентом.
На побережье Кубани было собрано 155 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта
Добровольцы, спасатели и госслужащие собрали с пляжей Анапы и Темрюкского района 155 тыс. тонн загрязненного грунта. К ликвидации разлива привлечены почти 6 тыс. человек. Проводятся работы по уборке нефтепродуктов с танкера «Волгонефть 239».
Ученый: на мелководье Черного моря обнаружено большое количество мелкой фракции мазута
10 января ученые и МЧС провели эксперимент в Черном море. Ученые обнаружили большое количество мелкой фракции мазута на мелководье. При нагреве воды сгустки будут подниматься наверх, и специалисты подготовятся к их сбору.
Эксперт оценил угрозу для курортного сезона в Крыму в связи с разливом мазута
Эколог Элмурод Расулмухамедов заявил, что разлив мазута не угрожает курортному сезону в Крыму. Он предложил установить емкости для сбора нефтепродуктов на пляжах и использовать боновые заграждения для защиты песка.