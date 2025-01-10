При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Две женщины погибли, еще 8 человек пострадали, в том числе девочка-подросток, в результате ракетного обстрела Светлодарска в ДНР украинскими войсками в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.