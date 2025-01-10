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При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Две женщины погибли, еще 8 человек пострадали, в том числе девочка-подросток, в результате ракетного обстрела Светлодарска в ДНР украинскими войсками в пятницу, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 7.20 и 14.10 выпустили в общей сложности 18 ракет из РСЗО по Светлодарску.

«В городе Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 122 миллиметров погибли женщины 1958 и 1948 годов рождения. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 года рождения и женщина 1964 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 года рождения, мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 годов рождения», — написал Пушилин.

Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.