При ударе ВСУ по Светлодарску погибли два человека

Ранее управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 7.20 и 14.10 выпустили в общей сложности 18 ракет из РСЗО по Светлодарску.
«В городе Светлодарске городского округа Дебальцево в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 122 миллиметров погибли женщины 1958 и 1948 годов рождения. Тяжело ранены девочка-подросток 2008 года рождения и женщина 1964 года рождения, ранения средней степени тяжести получили женщина 1968 года рождения, мужчины 1998, 1975, 1970, 1960 и 1959 годов рождения», — написал Пушилин.
Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.