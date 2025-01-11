Хинштейн назвал число пропавших без вести с начала боев в Курской области

Бои в Курской области идут с 6 августа 2024-го: в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию региона. К 12 августа под контролем украинских сил оказались 28 населенных пунктов, где находились более 2 тыс. человек, их судьба оставалась неизвестной, сообщал на тот момент и.о. губернатора региона Алексей Смирнов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении 14 населенных пунктов.