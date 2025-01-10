На ворвавшегося в школу в Курске подростка завели дело о покушении на теракт

«Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Курской области было возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Курска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (“Покушение на совершение террористического акта”)», — сказано в публикации.
Уточняется, что подросток задержан. Следователь по делу будет требовать в суде избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в этот день подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу № 54 Курска. Уточнялось, что в сумке у юноши также находились два ножа и жидкость для розжига. Молодой человек разбил окно и стеклянную дверь. Охранник сразу же активировал тревожную сигнализацию, и через четыре минуты на место прибыли сотрудники Росгвардии, однако подросток успел убежать.
Вскоре злоумышленника задержали на территории дачного массива СНТ «Мичуринец». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Пострадавших в результате инцидента нет.
Прокуратура Центрального административного округа Курска начала проведение проверки после произошедшего ЧП.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Курске будет проведена проверка обеспечения безопасности всех школ в связи с произошедшим.