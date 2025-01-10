На ворвавшегося в школу в Курске подростка завели дело о покушении на теракт

Ранее в этот день подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в школу № 54 Курска. Уточнялось, что в сумке у юноши также находились два ножа и жидкость для розжига. Молодой человек разбил окно и стеклянную дверь. Охранник сразу же активировал тревожную сигнализацию, и через четыре минуты на место прибыли сотрудники Росгвардии, однако подросток успел убежать.