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В Подмосковье у горящего ангара обрушилась кровля

В настоящее время возгорание ликвидировано.

Источник: Аргументы и факты

В подмосковном поселке Первомайский обрушилась кровля металлического ангара, который горел на площади 2,1 тысячи квадратных метров. По информации пресс-службы МЧС России, пожар был локализован, однако его тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой внутри склада.

Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на ситуацию и смогли предотвратить распространение огня на соседние помещения.

Вечером в пятницу в поселке Первомайский Коломенского городского округа начался пожар, который быстро охватил значительную площадь. Несмотря на сложные условия, пожарные успешно справились с открытым горением.

Сейчас пожао ликвидирован, и специалисты продолжают работу по устранению последствий происшествия.

Ранее прокуратура организовала проверку по факту возгорания крыши многоквартирного дома № 4 по улице Гоголя в Невельске. Ведомство оценит действия ответственных лиц, связанных с обеспечением противопожарной безопасности в здании.