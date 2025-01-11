В Подмосковье у горящего ангара обрушилась кровля

В подмосковном поселке Первомайский обрушилась кровля металлического ангара, который горел на площади 2,1 тысячи квадратных метров. По информации пресс-службы МЧС России, пожар был локализован, однако его тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой внутри склада.