В Подмосковье у горящего ангара обрушилась кровля

В подмосковном поселке Первомайский обрушилась кровля металлического ангара, который горел на площади 2,1 тысячи квадратных метров. По информации пресс-службы МЧС России, пожар был локализован, однако его тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой внутри склада.
Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на ситуацию и смогли предотвратить распространение огня на соседние помещения.
Вечером в пятницу в поселке Первомайский Коломенского городского округа начался пожар, который быстро охватил значительную площадь. Несмотря на сложные условия, пожарные успешно справились с открытым горением.
Сейчас пожао ликвидирован, и специалисты продолжают работу по устранению последствий происшествия.
Ранее прокуратура организовала проверку по факту возгорания крыши многоквартирного дома № 4 по улице Гоголя в Невельске. Ведомство оценит действия ответственных лиц, связанных с обеспечением противопожарной безопасности в здании.