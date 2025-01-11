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Число погибших из-за разлива мазута дельфинов возросло до 60 за неделю

За неделю число погибших дельфинов после аварии танкеров и разлива мазута в Керченском проливе удвоилось с 30 до 60 особей. Об этом заявила Татьяна Белей, директор Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа».

Источник: Life.ru

«Обнаружено около 60 погибших дельфинов. Большинство из них были найдены в Тамани, Анапе и Новороссийске. В Сочи редко, но обнаружили свежее тело белобочки вчера, случаи начали появляться и в Туапсинском районе», — сказала Белей в интервью «Интерфаксу».

По сведениям Белей, «Дельфа» отслеживает данные с 2018 года; нынешнее время не соответствует характерному сезону выбросов дельфинов, вызывает серьёзные опасения такая массовая гибель.

Напомним, гибель животных в регионе происходит из-за разлива мазута после столкновения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. В январе мазут дошёл до Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. По словам экологов, промысловая деятельность в акватории будет небезопасна до следующего периода. Кроме того, есть вероятность, что курортный период в регионе сорвётся.