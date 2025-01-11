Число погибших из-за разлива мазута дельфинов возросло до 60 за неделю

Напомним, гибель животных в регионе происходит из-за разлива мазута после столкновения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. В январе мазут дошёл до Севастополя. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту. По словам экологов, промысловая деятельность в акватории будет небезопасна до следующего периода. Кроме того, есть вероятность, что курортный период в регионе сорвётся.