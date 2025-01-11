В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег

Среди обвиняемых — Роман Витальевич Остапенко и Александр Евгеньевич Олейник, которые были арестованы 1 декабря 2024 года. Третий фигурант дела, Антон Тарасов, пока остается на свободе. Каждому из обвиняемых грозит до 25 лет лишения свободы по двум пунктам обвинения, как указано в заявлении министерства.