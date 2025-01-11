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В США трем россиянам предъявили обвинение в отмывании денег

Каждому из обвиняемых грозит до 25 лет лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

В США троим гражданам России предъявлены обвинения в отмывании денег через их предполагаемое участие в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io, сообщает Министерство юстиции США.

Обвинительное заключение было вынесено федеральным большим жюри в северном округе Джорджии 7 января.

Среди обвиняемых — Роман Витальевич Остапенко и Александр Евгеньевич Олейник, которые были арестованы 1 декабря 2024 года. Третий фигурант дела, Антон Тарасов, пока остается на свободе. Каждому из обвиняемых грозит до 25 лет лишения свободы по двум пунктам обвинения, как указано в заявлении министерства.

Ранее силовики задержали в Варшаве по запросу США гражданина РФ по подозрению в махинациях с криптовалютой. Мужчина подозревается в многочисленных мошеннических действиях, ему грозит до 20 лет американской тюрьмы.