В США троим россиянам предъявили обвинения в отмывании денег

По его сведениям, двое россиян — Роман Остапенко и Александр Олейник — были арестованы еще 1 декабря 2024 года, третий фигурант дела — Антон Тарасов — остается на свободе. Все трое фигурантов дела обвиняются в причастности к деятельности «миксеров» криптовалют Blender.io и Sinbad.io — сервисов, позволяющих пользователям скрыть источник своих доходов. Blender.io, указывает Минюст, действовал с 2018 по 2022 год, в отношении Sinbad.io американские власти ввели санкции в 2023 году. Оба сервиса, по утверждению обвинения, использовались преступниками для сокрытия источников средств после кражи криптовалют, хакерских атак и других преступлений.