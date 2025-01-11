В США троим россиянам предъявили обвинения в отмывании денег

По его сведениям, двое россиян — Роман Остапенко и Александр Олейник — были арестованы еще 1 декабря 2024 года, третий фигурант дела — Антон Тарасов — остается на свободе. Все трое фигурантов дела обвиняются в причастности к деятельности «миксеров» криптовалют Blender.io и Sinbad.io — сервисов, позволяющих пользователям скрыть источник своих доходов. Blender.io, указывает Минюст, действовал с 2018 по 2022 год, в отношении Sinbad.io американские власти ввели санкции в 2023 году. Оба сервиса, по утверждению обвинения, использовались преступниками для сокрытия источников средств после кражи криптовалют, хакерских атак и других преступлений.
Прокуратура обвиняет Остапенко в преступном сговоре с целью отмывания средств, а также в двух эпизодах ведения незарегистрированной деятельности, связанной с денежными переводами. Олейник и Тарасов обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания средств, а также в незарегистрированной деятельности, связанной с денежными переводами. По предъявленным обвинениям, указывает Минюст, в случае признания их виновными Остапенко может грозить до 30 лет тюремного заключения, Олейнику и Тарасову — по 25 лет тюрьмы.