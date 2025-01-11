Прокуратура разберется с автоледи, сбившей ребенка в Приморье

Инцидент произошел утром накануне. Рядом с домом 4Б на Первомайской улице в селе женщина 1969 года рождения на автомобиле Toyota Ractis наехала на девочку 2019 года рождения. Автоледи доставила ребенка домой и скрылась с места ДТП.