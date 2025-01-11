Прокуратура разберется с автоледи, сбившей ребенка в Приморье

Инцидент произошел утром накануне. Рядом с домом 4Б на Первомайской улице в селе женщина 1969 года рождения на автомобиле Toyota Ractis наехала на девочку 2019 года рождения. Автоледи доставила ребенка домой и скрылась с места ДТП.
В больницу ребенка пришлось доставлять родителям, где потерпевшей оказали медицинскую помощь и установили степень тяжести вреда.
«В отношении водителя составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся)», — говорится в релизе прокуратуры.
Ведомство проконтролирует итоговое решение и даст оценку содержанию улично-дорожной сети на месте случившегося.