Хинштейн: С августа 2024 года пропали почти 1,2 тыс. жителей Курской области

«Список составлен на основе обращений. Если родственники не обратились, то имена в список не включаются. Важно осознавать, что работа уполномоченного по правам человека не заменяет функции других организаций, тоже занимающихся поиском пропавших. Если чьего-то имени в списке нет, это не значит, что его не ищут. В список омбудсмена попало 517 имен. В полицию с августа по 10 января поступило 1 174 заявления. Из них удалось найти 240 человек», — пояснил Хинштейн.