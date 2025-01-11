Грузчика из Хабаровска осудили за ограбление аптеки

Жителю Хабаровска вынесли приговор за грабеж из аптеки. Мужчина вынес из пункта 15 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Преступление было совершено в ноябре прошлого года. Вечером сотрудница аптеки закрыла пункт на ночь, оставив окно для обслуживания посетителей, а после легла спать.