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Грузчика из Хабаровска осудили за ограбление аптеки

Мужчина уже имеет две судимости.

Источник: Комсомольская правда

Жителю Хабаровска вынесли приговор за грабеж из аптеки. Мужчина вынес из пункта 15 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Преступление было совершено в ноябре прошлого года. Вечером сотрудница аптеки закрыла пункт на ночь, оставив окно для обслуживания посетителей, а после легла спать.

«Женщина легла отдохнуть, вдруг услышала шорох и увидела около кассовой зоны злоумышленника. Провизор попыталась остановить мужчину, однако обвиняемый похитил из кассы 15 тысяч рублей и скрылся через окно», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские изучили записи видеонаблюдения и задержали 43-летнего жителя Индустриального района. Раньше его два раза привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления. Он работает грузчиком на местном предприятии. Деньги он успел потратить на алкоголь.

Суд признал жителя города виновным по статье «Грабеж» и назначил два года условно с испытательным сроком в 2,5 года.