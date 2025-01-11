Вытекший из кормовой части танкера мазут убирают вручную и техникой

Ранее власти заявили, что на мели в Темрюкском районе зафиксирован выброс нефтепродуктов с танкера, что привело к загрязнению полосы длиной около 300 метров. Для локализации утечки были установлены боновые заграждения. Кроме того, для обеспечения доступа техники к месту разлива была проложена щебневая дорога длиной 10 метров.