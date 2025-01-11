Вытекший из кормовой части танкера мазут убирают вручную и техникой

В районе порта Тамань ведутся работы по сбору мазута, вытекшего из кормовой части танкера «Волгонефть-239».
В оперативном штабе Кубани сообщили, что сбор загрязнения осуществляется с помощью тяжелой техники и вручную на мелководье.
Ранее власти заявили, что на мели в Темрюкском районе зафиксирован выброс нефтепродуктов с танкера, что привело к загрязнению полосы длиной около 300 метров. Для локализации утечки были установлены боновые заграждения. Кроме того, для обеспечения доступа техники к месту разлива была проложена щебневая дорога длиной 10 метров.
На мелководных участках, где безопасно перемещаться в высоких сапогах, мазут собирают вручную. В очистке принимают участие сотрудники МЧС, спасатели Кубань-СПАС и представители компании ОТЭКО. Параллельно задействована тяжелая техника для сбора нефтепродуктов с поверхности воды.
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение мазута, его прибивают к берегу лопатами. Смесь мазута с водой упаковывают в полиэтиленовые мешки, которые затем оперативно убирают подальше от берега. Собранные отходы вывозят с береговой линии для утилизации, уточнили в администрации.