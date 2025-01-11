Ещё четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы дали по 10 лет тюрьмы

Всего в суды Ставрополья и Краснодарского края поступили 28 уголовных дел против 134 дагестанцев. Уже вынесены несколько приговоров. Участники беспорядков нанесли ущерб имуществу аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, что нарушило транспортную и авиационную безопасность. Это привело к полной блокировке аэропорта, задержке и отмене рейсов, их перенаправлению. Против 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 сотрудника пострадали физически.