Ещё четверым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы дали по 10 лет тюрьмы

«Городской суд Георгиевска Ставропольского края вынес наказание четырём жителям Республики Дагестан. Каждого из них приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — уточняется в информации.
Следствие выяснило, что 29 октября 2023 года Марат Рабаданов, Раджаб Раджабов, Магомед Рамазанов и Заурбег Халиков устроили массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту Уйташ, куда прибыл самолёт из Израиля. Они проигнорировали требования правоохранителей, учинили насилие и разрушили имущество.
Всего в суды Ставрополья и Краснодарского края поступили 28 уголовных дел против 134 дагестанцев. Уже вынесены несколько приговоров. Участники беспорядков нанесли ущерб имуществу аэропорта более чем на 24 миллиона рублей, что нарушило транспортную и авиационную безопасность. Это привело к полной блокировке аэропорта, задержке и отмене рейсов, их перенаправлению. Против 30 представителей власти совершены противоправные действия, 23 сотрудника пострадали физически.
Напомним, 29 октября толпа ворвалась на территорию аэропорта Уйташ и окружила самолёт авиакомпании Red Wings, прилетевший из Тель-Авива. Около 140 участников беспорядков уже отбывают сроки в тюрьме, ещё 1200 получили административные наказания.