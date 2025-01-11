Иномарка врезалась в дерево в Комсомольске

Утром 10 января в Комсомольске на улице Ленинградской иномарка врезалась в дерево. Водитель получил серьезные травмы головы и лица. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авария произошла около 10:30 во дворе дома № 77/3 по улице Ленинградской. 36-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» ехал по дворовой территории и не справился с управлением.
«Машина резко врезалась в дерево. Мужчина получил травмы головы и лица. Врачи назначили ему амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.