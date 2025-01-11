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Ничего святого: мужчину нагло обокрали в главном храме Владивостока

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: PrimaMedia.ru

Мужчину обокрали прямо в главном храме Владивостока, пока он ненадолго отошёл. Злоумышленник «увёл» у приморца телефон и важные документы. Полицейские проводят проверку, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть отдела полиции Ленинского района 9 января поступило заявление 46-летнего мужчины с просьбой найти его имущество, которое он оставил в церкви на центральной площади.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции. Сотрудники полиции опросили заявителя, изучили записи камер видеонаблюдения.

Установлено, что потерпевший зашёл в церковь, поставил свой мобильный телефон на зарядку и рядом оставил пакет с документами, после чего ненадолго отошёл. В это время злоумышленник похитил имущество мужчины.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливается личность гражданина, причастного к совершению преступления, проводятся мероприятия, направленные на розыск утраченного имущества», — сообщили в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.