Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье предъявили обвинение фигурантам дела о наезде экскаватора на девочку

Следком Приморья предъявил обвинение двум фигурантам по делу о наезде экскаватора на подростка на Спортивной набережной.

Источник: РИА "Новости"

Обвинение предъявлено руководителю проекта субподрядной организации и машинисту экскаватора, которые выполняли ремонтные работы на территории Спортивной набережной во Владивостоке. Им вменяют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ — часть 1 статьи 216 УК РФ.

По версии следствия, территория, где велись работы, не была закрыта защитным ограждением, сообщили в пресс-службе ведомства. Руководитель проекта не проконтролировал, чтобы площадка оказалась недоступна для нахождения там граждан. А машинист экскаватора не убедился в отсутствии рядом людей и совершил наезд на 13-летнюю школьницу. ЧП произошло 7 декабря.

По уголовному делу назначена судебная экспертиза, допрашиваются свидетели.