В Приморье предъявили обвинение фигурантам дела о наезде экскаватора на девочку

Обвинение предъявлено руководителю проекта субподрядной организации и машинисту экскаватора, которые выполняли ремонтные работы на территории Спортивной набережной во Владивостоке. Им вменяют нарушение правил безопасности при ведении строительных работ — часть 1 статьи 216 УК РФ.
По версии следствия, территория, где велись работы, не была закрыта защитным ограждением, сообщили в пресс-службе ведомства. Руководитель проекта не проконтролировал, чтобы площадка оказалась недоступна для нахождения там граждан. А машинист экскаватора не убедился в отсутствии рядом людей и совершил наезд на 13-летнюю школьницу. ЧП произошло 7 декабря.
По уголовному делу назначена судебная экспертиза, допрашиваются свидетели.