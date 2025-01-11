В Приморье предъявили обвинение фигурантам дела о наезде экскаватора на девочку

По версии следствия, территория, где велись работы, не была закрыта защитным ограждением, сообщили в пресс-службе ведомства. Руководитель проекта не проконтролировал, чтобы площадка оказалась недоступна для нахождения там граждан. А машинист экскаватора не убедился в отсутствии рядом людей и совершил наезд на 13-летнюю школьницу. ЧП произошло 7 декабря.