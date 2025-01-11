В Хабаровске коллегия присяжных признала обвиняемого виновным в смерти пасынка

Установлено, что в марте 2023 года у подсудимого возник конфликт с родственником в пристройке дома на улице Новоуссурийской. Во время ссоры мужчина схватился за нож и ударил пасынка в грудь. Потерпевшего госпитализировали, но через несколько дней 41-летний хабаровчанин скончался.