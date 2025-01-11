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В Хабаровске коллегия присяжных признала обвиняемого виновным в смерти пасынка

В Хабаровске на основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд вынес приговор местному жителю за нанесение своему пасынку ударов, которые оказались смертельными.

Источник: AP 2024

В Хабаровске на основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд вынес приговор местному жителю за нанесение своему пасынку ударов, которые оказались смертельными.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, 57-летний горожанин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что в марте 2023 года у подсудимого возник конфликт с родственником в пристройке дома на улице Новоуссурийской. Во время ссоры мужчина схватился за нож и ударил пасынка в грудь. Потерпевшего госпитализировали, но через несколько дней 41-летний хабаровчанин скончался.

Подсудимый не признавал свою вину и настаивал на другой версии произошедшего. По его ходатайству дело стали рассматривать с участием присяжных заседателей. Они на основании представленных доказательств признали его виновным. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.