В Хабаровске коллегия присяжных признала обвиняемого виновным в смерти пасынка

В Хабаровске на основании вердикта коллегии присяжных заседателей суд вынес приговор местному жителю за нанесение своему пасынку ударов, которые оказались смертельными.
Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, 57-летний горожанин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Установлено, что в марте 2023 года у подсудимого возник конфликт с родственником в пристройке дома на улице Новоуссурийской. Во время ссоры мужчина схватился за нож и ударил пасынка в грудь. Потерпевшего госпитализировали, но через несколько дней 41-летний хабаровчанин скончался.
Подсудимый не признавал свою вину и настаивал на другой версии произошедшего. По его ходатайству дело стали рассматривать с участием присяжных заседателей. Они на основании представленных доказательств признали его виновным. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.