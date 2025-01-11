ВСУ ударили беспилотником по пятиэтажке в Тамбовской области, есть пострадавшие

В результате ЧП разнесло балкон квартиры на пятом этаже. Обломки, оконные рамы и стëкла посыпались вниз. Перед этим было слышно несколько громких хлопков, а в области была объявлена опасность атаки беспилотников.
Обстановка у жилого дома в Котовске, в который влетел украинский дрон. Видео © Telegram / SHOT.
Сейчас на месте работают все экстренные службы, место оцеплено. Официальной информации пока нет.
Ранее об уничтожении беспилотников сообщили в Воронежской области. По словам губернатора Александра Гусева, БПЛА ликвидированы в Воронеже и двух районах.