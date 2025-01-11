В Хабаровском районе погиб пешеход, переходя дорогу вне перехода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы ГАИ по Хабаровскому краю.
Трагедия произошла в районе 21 км федеральной автотрассы А-375 «Хабаровск — Находка». По предварительным данным 10 января в 19:25 водитель Toyota Land Cruiser (мужчина 1985 г.р.) ехал со стороны Находки в сторону Хабаровска и допустил наезд на пешехода (1965 г. р.). Пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода, хотя зебра была недалеко, в зоне видимости. В месте ДТП было темно, светоотражающих элементов на одежде пешехода не было — зимним вечером водитель просто не увидел человека на дороге. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, ещё до приезда скорой.
В госавтоинспекции напомнили, что соблюдать правила ПДД должны все участники движения — этот случай красноречиво подтверждает, что игнорирование элементарных правил может стоить жизни.