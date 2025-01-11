Три немецких судна взяли на буксир дрейфующий в Балтийском море танкер Eventin

Первыми на помощь танкеру прибыли в пятницу вечером буксиры Bremen Fighter, VB Luca и VB Bremen. С их помощью Eventin удалось стабилизировать. Для оценки ситуации на борт танкера была высажена команда экспертов, которую доставили вертолётом. Специалисты привезли фонари и радиостанции, поскольку аккумуляторы на Eventin постепенно разряжаются. По предварительной информации, на судне отключилось электричество.