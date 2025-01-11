Мазут, вытекший из кормовой части «Волгонефти-239», собрали вдоль берега

В пятницу власти заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239», который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов составила порядка 300 метров, установлены боны для локализации. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяженностью десять метров.
«Мазут с помощью боновых заграждений собрали в узкую полосу вдоль береговой линии на месте разлива из кормовой части танкера “Волгонефть-239” в районе мыса Панагия», — говорится в заявлении оперштаба.
Ведомство уточняет, что дополнительные боны вручную натянули вдоль полосы мазута на мелководье. С помощью заграждений специалисты с берега и с маломерного судна локализовали нефтепродукт на поверхности воды, чтобы работающие в течение ночи специалисты и техника могли собрать как можно больше вылившегося из танкера мазута, добавили в оперштабе.
«Для оперативной заправки тяжелой техники, которая задействована в работах по сбору разлившегося из кормовой части танкера “Волгонефть-239” мазута в районе мыса Панагия, работают мобильные топливозаправщики. Экскаваторы, погрузчики и самосвалы заправляют прямо на месте. Это сделано, чтобы не допускать перерывов в работе», — добавили в ведомстве.
При этом на месте ликвидации разлива мазута, как указано, работает первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась. Сами работы по сбору нефтепродуктов из воды будут продолжаться всю ночь.
«Всю ночь вывозить собранные здесь нефтепродукты на специализированное предприятие будут 20 самосвалов. С 8.00 11 января их количество будет увеличено до 30», — рассказали в оперштабе.
В свою очередь замначальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов заявил, что на месте работает группировка из более чем 100 человек.
«На месте сосредоточена группировка более 100 человек и более 20 единиц инженерной техники. Работают аттестованные аварийно-спасательные формирования, подразделения МЧС России, Кубань-СПАС и сотрудники компании ОТЭКО. Работы по извлечению мазута ведутся ручным способом и с применением инженерной техники. Уборка продолжается в круглосуточном режиме, для этого установлен свет и обеспечена работа техники», — сказал он.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.