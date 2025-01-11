Мазут, вытекший из кормовой части «Волгонефти-239», собрали вдоль берега

Ведомство уточняет, что дополнительные боны вручную натянули вдоль полосы мазута на мелководье. С помощью заграждений специалисты с берега и с маломерного судна локализовали нефтепродукт на поверхности воды, чтобы работающие в течение ночи специалисты и техника могли собрать как можно больше вылившегося из танкера мазута, добавили в оперштабе.