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В Тамбовской области после атаки БПЛА пострадали несколько человек

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) врезались в два многоквартирных дома в Котовске Тамбовской области, несколько человек пострадали от осколков стекол. Здания понесли незначительные разрушения, сообщил врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

Источник: РИА "Новости"

«В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», — написал он в Telegram-канале.

Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения, добавил Первышов.

В регионе приняты все меры для обеспечения безопасности, оперативные службы Тамбовской области функционируют в режиме повышенной готовности.