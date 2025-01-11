В Тамбовской области после атаки БПЛА пострадали несколько человек

«В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия», — написал он в Telegram-канале.