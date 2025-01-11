Два жилых дома в Котовске пострадали от атаки беспилотников ВСУ

Один из беспилотников влетел в дом на улице Посконкина, обломки ещë одного повредили пятиэтажку на Колхозной. В обоих местах сейчас полицейское оцепление, специалистам предстоит выяснить, опасны ли останки беспилотников, упавших рядом с домами.