Два жилых дома в Котовске пострадали от атаки беспилотников ВСУ

По данным SHOT, пострадали минимум три человека — двое мужчин и женщина. Им оказана помощь.
Один из беспилотников влетел в дом на улице Посконкина, обломки ещë одного повредили пятиэтажку на Колхозной. В обоих местах сейчас полицейское оцепление, специалистам предстоит выяснить, опасны ли останки беспилотников, упавших рядом с домами.
«Жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности», — добавил Первышов.
Напомним, беспилотники атаковали Котовск в ночь на 11 января. В квартире одного из пострадавших домов выбиты стёкла и оконные рамы.