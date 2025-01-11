Гусев: Более 15 украинских дронов сбили над Воронежской областью за ночь

В Воронеже дежурные силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы ликвидировали ещё несколько беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что всего в ночь на 11 января нейтрализовано свыше 15 дронов.