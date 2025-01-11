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Мэрия Анапы сообщила о взрывах от работы ПВО

Взрывы от работы систем противовоздушной обороны услышали жители Анапы ночью 11 января. Об этом сообщили в мэрии города.

Источник: Life.ru

«Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения», — говорится в сообщении мэрии в телеграм-канале.

Разрушений и пострадавших среди граждан нет. Администрация уточнила, что все жители получили текстовые уведомления о работе системы предупреждения.

В 01:12 ночи 11 января городская система оповестила о работе ПВО. На текущий момент угроза атаки дронов в Анапе сохраняется. Людей просят оставаться спокойными, не выходить на улицы и находиться в помещениях без окон.

Также этой ночью пострадали две пятиэтажки в городе Котовск Тамбовской области. Ранения получили минимум три человека, им оказана медицинская помощь.