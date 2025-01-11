Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разлив нефтепродуктов устраняют на заводе в Атырау

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе устраняют разлив нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Источник: пресс-служба ТОО "АНПЗ"

Видео инцидента появилось в соцсетях. После распространения этих кадров в компании дали официальное разъяснение телеканалу «24KZ». Так, по данным пресс-службы, в результате порыва подземной трубы разлилось более 20 тонн жидкого топлива.

Завод работает в штатном режиме. Причины аварии установит специальная комиссия.

Сейчас линия перекачки отключена от основного резервуара. Ведется откачка нефтепродуктов. По словам исполняющего обязанности заместителя директора завода Нурлана Есжанова, последствия инцидента устраняются.