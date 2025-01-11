Разлив нефтепродуктов устраняют на заводе в Атырау

Видео инцидента появилось в соцсетях. После распространения этих кадров в компании дали официальное разъяснение телеканалу «24KZ». Так, по данным пресс-службы, в результате порыва подземной трубы разлилось более 20 тонн жидкого топлива.
Завод работает в штатном режиме. Причины аварии установит специальная комиссия.
Сейчас линия перекачки отключена от основного резервуара. Ведется откачка нефтепродуктов. По словам исполняющего обязанности заместителя директора завода Нурлана Есжанова, последствия инцидента устраняются.