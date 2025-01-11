Гладков: над Белгородским районом сбили несколько БПЛА самолетного типа

В Белгородском районе были сбиты несколько беспилотников самолетного типа, в результате чего в поселке Майский повреждены три частных дома.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков через Telegram-канал.
По его словам, системы ПВО успешно уничтожили несколько вражеских дронов. Пострадавших среди местных жителей нет.
Гладков отметил, что обломки одного из беспилотников упали в поселке Майский, где в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждена кровля, а также пострадала одна из хозяйственных построек. В настоящее время уточняются детали и последствия произошедшего.
Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о том, что в регионе были успешно уничтожены несколько БПЛА с помощью средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.