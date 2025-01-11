Дома оцеплены: Появилось видео обстановки в Котовске после атаки дронов ВСУ

Обстановка в Котовске, где от атак БПЛА ВСУ пострадали два жилых дома. Видео © Telegram / SHOT.
Зона вокруг обоих повреждённых зданий все ещё охраняется, на месте работают многочисленные сотрудники полиции и Росгвардии. Жильцы пострадавших квартир временно переселились к родным и друзьям, им оказана необходимая поддержка. Также организовали временное жильё для всех, кто в этом нуждается.
Незначительные ранения от осколков получили три человека, угрозы для их жизней нет.
Напомним, в результате атак украинских дронов в Котовске пострадали два многоквартирных дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.