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Дома оцеплены: Появилось видео обстановки в Котовске после атаки дронов ВСУ

На улице Колхозной в Котовске ликвидируют последствия удара украинского беспилотника, который попал в жилую многоэтажку. Очевидцы говорят, что взрыв был настолько мощным, что стёкла выбило даже в соседних зданиях.

Источник: Life.ru

Обстановка в Котовске, где от атак БПЛА ВСУ пострадали два жилых дома. Видео © Telegram / SHOT.

Зона вокруг обоих повреждённых зданий все ещё охраняется, на месте работают многочисленные сотрудники полиции и Росгвардии. Жильцы пострадавших квартир временно переселились к родным и друзьям, им оказана необходимая поддержка. Также организовали временное жильё для всех, кто в этом нуждается.

Незначительные ранения от осколков получили три человека, угрозы для их жизней нет.

Напомним, в результате атак украинских дронов в Котовске пострадали два многоквартирных дома. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.