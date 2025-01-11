Огнеборцы потушили четыре пожара в Иркутской области за сутки

За последние сутки в Иркутской области было ликвидировано четыре пожара. Из них два произошли в хозяйственных постройках, один — в ресторанно-гостиничном комплексе, а еще один — в неэксплуатируемом здании, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.