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Стёкла выбиты в трёх домах в Белгородском районе после атак беспилотников

Несколько беспилотников ВСУ самолётного типа были сбиты силами ПВО в районе Белгорода. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

Обломки одного из сбитых беспилотников упали в посёлке Майский, где в трёх частных домах выбиты окна, а кровли получили повреждения. Также разрушена одна из хозяйственных построек.

«Информация о последствиях уточняется», — подчеркнул Гладков.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января. Момент удара попал на видео. Пострадали две пятиэтажки, минимум три человека получили травмы. Также взрывы от работы систем противовоздушной обороны услышали жители Анапы и Воронежской области.