Стёкла выбиты в трёх домах в Белгородском районе после атак беспилотников

Обломки одного из сбитых беспилотников упали в посёлке Майский, где в трёх частных домах выбиты окна, а кровли получили повреждения. Также разрушена одна из хозяйственных построек.
«Информация о последствиях уточняется», — подчеркнул Гладков.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января. Момент удара попал на видео. Пострадали две пятиэтажки, минимум три человека получили травмы. Также взрывы от работы систем противовоздушной обороны услышали жители Анапы и Воронежской области.