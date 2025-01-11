Стёкла выбиты в трёх домах в Белгородском районе после атак беспилотников

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Котовск в Тамбовской области в ночь на 11 января. Момент удара попал на видео. Пострадали две пятиэтажки, минимум три человека получили травмы. Также взрывы от работы систем противовоздушной обороны услышали жители Анапы и Воронежской области.