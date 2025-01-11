В Красноярске у 69-летней пенсионерки мошенники похитили 3,5 млн рублей

На уловки телефонных мошенников попалась 69-летняя пенсионерка из Красноярска. Подробности мошеннической схемы рассказали в краевой прокуратуре.
Аферисты действовали по уже известной схеме. Сначала женщина получила сообщение якобы от бывшей начальницы, что ее аккаунт в соцсетях взломали. И предупредила, что ей должны позвонить из правоохранительных органов, чтобы выявить причастных к утечке данных.
Связавшийся с краснояркой псевдо-правоохранитель сообщил, что на ее имя аферисты оформили несколько кредитов на общую сумму 5 млн рублей. И их надо спасать.
Затем пенсионерке позвонил некий сотрудник управления финансовых расследований и рассказал, что женщина стала фигурантом дела и ее обвиняют в спонсировании террористов.
А чтобы решить проблему, необходимо переоформить её Единый налоговый счёт и перечислить все сбережения на «ячейки госрезерва». Не подозревая подвоха и следуя инструкции, женщина отправила на счета мошенников 3,5 млн рублей.
По словам пенсионерки, деньги она накопила, когда еще работала. «Лжесотрудник направлял мне подтверждение о перечислении мною сумм на бланках с номерным указанием. Из-за этого я не подозревала о совершенных в отношении меня мошеннических действиях», — пояснила пенсионерка.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Правоохранители предупреждают быть бдительными и не сообщать свои персональные данные и данные банковских карт по телефону, не оформлять кредиты, даже если звонящий представляется сотрудником банка или правоохранителем.
Ранее мы писали, что в 2024 году мошенники украли 3,2 млрд рублей у жителей Красноярского края. Жертвами аферистов стали свыше 12 тысяч человек.