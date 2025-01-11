В Красноярске у 69-летней пенсионерки мошенники похитили 3,5 млн рублей

По словам пенсионерки, деньги она накопила, когда еще работала. «Лжесотрудник направлял мне подтверждение о перечислении мною сумм на бланках с номерным указанием. Из-за этого я не подозревала о совершенных в отношении меня мошеннических действиях», — пояснила пенсионерка.