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Экс-мэра Тайшетского района будут судить за халатность при отлове собак

Бывшего мэра Тайшетского района Александра Величко будут судить за халатность и ненадлежащее исполнение обязанностей при заключении контрактов на отлов безнадзорных животных.

Источник: AP 2024

Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

С января 2023 года по апрель 2024 года в Тайшетском районе от нападений безнадзорных животных пострадало 58 человек, в том числе 30 детей. Следствие считает, что Величко, как мэр района, не организовал и не контролировал работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных и не принял мер по дополнительному финансированию этих работ.

Прокуратура подала иски в суд, в которых просит взыскать с администрации Тайшетского района компенсацию морального вреда, причинённого несовершеннолетним в результате нападения собак.