Экс-мэра Тайшетского района будут судить за халатность при отлове собак

С января 2023 года по апрель 2024 года в Тайшетском районе от нападений безнадзорных животных пострадало 58 человек, в том числе 30 детей. Следствие считает, что Величко, как мэр района, не организовал и не контролировал работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных и не принял мер по дополнительному финансированию этих работ.