В Котовске в Тамбовской области БПЛА врезались в два многоквартирных дома

В городе Котовске Тамбовской области два беспилотника столкнулись с многоквартирными домами, в результате чего несколько человек получили травмы от осколков стекла.
Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов через Telegram-канал.
Согласно его заявлению, происшествие произошло в ночь на 11 января. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, возгораний не зафиксировано, а повреждения зданий оцениваются как незначительные. Власти приступили к оценке ущерба и планируют в ближайшее время устранить последствия.
Для жителей пострадавших квартир организован пункт временного размещения. Также сообщается, что в регионе приняты дополнительные меры безопасности, а все оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
Ранее в Белгородском районе были сбиты несколько беспилотников самолетного типа, в результате чего в поселке Майский оказались повреждены три частных дома.