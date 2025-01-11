В Котовске в Тамбовской области БПЛА врезались в два многоквартирных дома

Согласно его заявлению, происшествие произошло в ночь на 11 января. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, возгораний не зафиксировано, а повреждения зданий оцениваются как незначительные. Власти приступили к оценке ущерба и планируют в ближайшее время устранить последствия.