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В Котовске в Тамбовской области БПЛА врезались в два многоквартирных дома

Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения.

Источник: Аргументы и факты

В городе Котовске Тамбовской области два беспилотника столкнулись с многоквартирными домами, в результате чего несколько человек получили травмы от осколков стекла.

Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов через Telegram-канал.

Согласно его заявлению, происшествие произошло в ночь на 11 января. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, возгораний не зафиксировано, а повреждения зданий оцениваются как незначительные. Власти приступили к оценке ущерба и планируют в ближайшее время устранить последствия.

Для жителей пострадавших квартир организован пункт временного размещения. Также сообщается, что в регионе приняты дополнительные меры безопасности, а все оперативные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Ранее в Белгородском районе были сбиты несколько беспилотников самолетного типа, в результате чего в поселке Майский оказались повреждены три частных дома.