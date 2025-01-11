Чайную ложку проглотил ребенок в Ангарске в преддверии Нового года

29 декабря в Ангарске произошло инцидент с несовершеннолетним: ребенок проглотил чайную ложку. Для извлечения инородного предмета из желудка хирурги детской больницы провели сложную эндоскопическую операцию, сообщается ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Ангарского городского округа.
В период новогодних праздников в городской детской больнице медицинскую помощь получили 237 детей. 70 из них были госпитализированы, в то время как остальные ребята проходят амбулаторное лечение.
Медицинские работники отмечают, что в новогодние праздники не было зарегистрировано случаев отравления несовершеннолетних спиртосодержащими жидкостями, а также криминальных травм.
Кроме того, за указанный период в медицинские учреждения с травмами обратились 446 человек, из которых в 53 случаях имели место травмы, причиненные противоправными действиями.