Украинские пилоты Шиманский и Морозов дали показания по делу о терроризме

«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме, которое рассматривает военный суд», — сказал собеседник агентства.
От других комментариев в правоохранительных органах отказались, сославшись на материалы дела, в которых содержатся секретные сведения. Именно из-за наличия гостайны в уголовном деле, а также в целях обеспечения безопасности участников процесса военный суд накануне принял решение о рассмотрении дела в закрытом режиме.
В окончательной редакции Шиманскому и Морозову предъявлено обвинение по 7 и 10 статьям УК РФ соответственно, в том числе в терроризме, нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении госграницы. Они содержатся в одном из московских СИЗО. В конце декабря 2024 года военный суд продлил им срок ареста еще на полгода.
Они были задержаны в 2023 году, дали подробные показания о планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов. На одном из допросов полковник ВСУ Морозов рассказал, что ему была поставлена задача вылететь в составе пары для бомбометания на территорию Брянской области. Целью был склад горюче-смазочных материалов. Самолет Морозова зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Он попытался скрыться, но был задержан пограничниками. Шиманского задержали в Тульской области.