Мошенники пытались дозвониться жителю Татарстана почти 13 тысяч раз за январские праздники

«Мошенники звонили абоненту МТС, проживающему в Республике Татарстан, 12 800 раз в течение всех новогодних праздников. Звонки проходили с разных номеров, и все они были заблокированы сервисом», — сказал он.
По его словам, всего в течение январских праздников «Защитник» не пропустил 24 миллиона нежелательных звонков, что в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
До этого МВД России запустило анонимный Telegram-бот для помощи жертвам мошенников. Найти Telegram-бота граждане могут по юзернейму @cyberpolicerus_bot. Бот предлагает пользователям выбрать подходящую ситуацию: взлом аккаунта в «Госуслугах» или соцсетях, перевод денег мошенникам или обнаружение личных данных в интернете. В зависимости от выбора бот предоставит инструкции по дальнейшим действиям.
В МВД подчеркнули, что Telegram-бот предназначен для информирования и оказания помощи, а не для подачи заявления о преступлениях. Если граждане стали жертвой мошенничества, им следует незамедлительно обратиться в ближайшее отделение полиции.