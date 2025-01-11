Мошенники- «работодатели» воруют деньги россиян

Современные вредоносные приложения часто используют техники обфускации кода, чтобы сделать их обнаружение антивирусными программами более сложным. Они также могут имитировать легитимную деятельность, чтобы остаться незамеченными на протяжении длительного времени. Поэтому важно быть крайне осторожным при установке приложений, полученных из непроверенных источников, и никогда не предоставлять доступ к SMS-сообщениям неизвестным приложениям. Помните, настоящие работодатели никогда не попросят вас установить подозрительные приложения для оформления на работу. Если вас что-то насторожило в предложении работы — проверьте информацию о компании в открытых источниках и обратитесь к специалистам для проверки приложения перед его установкой.