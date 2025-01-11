Мошенники- «работодатели» воруют деньги россиян

Злоумышленники активно используют мессенджеры для распространения привлекательных вакансий, например удаленного копирайтера с гибким графиком, мимикрируя под реально существующие компании. Они тщательно подбирают название компании, используют реальные логотипы (часто взятые из открытых источников) и подробно описывают вакансию, чтобы заманить как можно больше жертв. Всё это делается для создания видимости легитимности, предупреждают специалисты МВД России.
Как информирует тг-канал «Киберполиция России», ключевым элементом схемы является специально разработанное вредоносное приложение, которое жертва должна установить на свой телефон. В объявлении мошенники приводят убедительные аргументы для установки — например, утверждают, что приложение необходимо для контроля рабочего процесса, отслеживания заданий или оплаты труда. На самом деле, приложение запрашивает широкий спектр разрешений, включая доступ к SMS-сообщениям, контактам, местоположению и микрофону.
Получив необходимые разрешения, приложение начинает работу. В первую очередь оно перехватывает SMS-сообщения, содержащие пароли от банковских приложений или других сервисов. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к банковским счетам жертвы и похитить денежные средства. Более того, доступ к контактам позволяет расширить круг потенциальных жертв, а доступ к микрофону — записывать конфиденциальную информацию. Местоположение используется для отслеживания жертвы и определения уровня риска.
Современные вредоносные приложения часто используют техники обфускации кода, чтобы сделать их обнаружение антивирусными программами более сложным. Они также могут имитировать легитимную деятельность, чтобы остаться незамеченными на протяжении длительного времени. Поэтому важно быть крайне осторожным при установке приложений, полученных из непроверенных источников, и никогда не предоставлять доступ к SMS-сообщениям неизвестным приложениям. Помните, настоящие работодатели никогда не попросят вас установить подозрительные приложения для оформления на работу. Если вас что-то насторожило в предложении работы — проверьте информацию о компании в открытых источниках и обратитесь к специалистам для проверки приложения перед его установкой.