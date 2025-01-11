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В Уссурийске пожарные вызволили из горящего дома 23 человека

Из-за дыма квартиры оказались отрезанными от выхода.

Источник: PrimaMedia.ru

Пожарные МЧС России спасли 23 человека на пожаре в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

10 января в 23.14 на улице Губрия произошло возгорание в многоквартирном доме.

На момент прибытия пожарных из окон одной из квартир на 4 этаже вырывалось пламя, шел густой черный дым, в квартире горели личные вещи, наблюдалось сильное задымление в подъезде. Огнеборцы МЧС России, при помощи спасустройств, а также трехколенной лестницы, вывели из отрезанных дымом квартир 23 человека, в том числе 4 детей.

Пожар был ликвидирован на площади около 20 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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