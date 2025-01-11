В Уссурийске пожарные вызволили из горящего дома 23 человека

На момент прибытия пожарных из окон одной из квартир на 4 этаже вырывалось пламя, шел густой черный дым, в квартире горели личные вещи, наблюдалось сильное задымление в подъезде. Огнеборцы МЧС России, при помощи спасустройств, а также трехколенной лестницы, вывели из отрезанных дымом квартир 23 человека, в том числе 4 детей.