В Уссурийске пожарные вызволили из горящего дома 23 человека

Пожарные МЧС России спасли 23 человека на пожаре в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
10 января в 23.14 на улице Губрия произошло возгорание в многоквартирном доме.
На момент прибытия пожарных из окон одной из квартир на 4 этаже вырывалось пламя, шел густой черный дым, в квартире горели личные вещи, наблюдалось сильное задымление в подъезде. Огнеборцы МЧС России, при помощи спасустройств, а также трехколенной лестницы, вывели из отрезанных дымом квартир 23 человека, в том числе 4 детей.
Пожар был ликвидирован на площади около 20 квадратных метров.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.