В Красноярске у женщины выманили 3,5 миллиона рублей под предлогом безопасности

В Красноярске 69-летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
В конце 2024 года потерпевшая получила сообщение от своей бывшей начальницы, чей аккаунт был взломан. В письме говорилось, что ей вскоре позвонят правоохранители из-за утечки данных.
Позже женщине позвонили лжесотрудники органов и сообщили, что от её имени были оформлены кредиты на сумму более 5 миллионов рублей. Один из звонивших заявил, что она якобы замешана в спонсировании террористической деятельности. Чтобы избежать последствий, женщину убедили перевести все её сбережения на так называемые «ячейки госрезерва».
Жительница Красноярска перевела 3,5 миллиона рублей через банкомат, а мошенники отправляли ей поддельные документы, подтверждающие «перевод средств». Это ввело её в заблуждение, и она не подозревала об обмане.
По факту преступления заведено уголовное дело.