Ричмонд
-1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске у женщины выманили 3,5 миллиона рублей под предлогом безопасности

Жительница Красноярска лишилась 3,5 миллиона рублей, поверив мошенникам.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске 69-летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В конце 2024 года потерпевшая получила сообщение от своей бывшей начальницы, чей аккаунт был взломан. В письме говорилось, что ей вскоре позвонят правоохранители из-за утечки данных.

Позже женщине позвонили лжесотрудники органов и сообщили, что от её имени были оформлены кредиты на сумму более 5 миллионов рублей. Один из звонивших заявил, что она якобы замешана в спонсировании террористической деятельности. Чтобы избежать последствий, женщину убедили перевести все её сбережения на так называемые «ячейки госрезерва».

Жительница Красноярска перевела 3,5 миллиона рублей через банкомат, а мошенники отправляли ей поддельные документы, подтверждающие «перевод средств». Это ввело её в заблуждение, и она не подозревала об обмане.

По факту преступления заведено уголовное дело.