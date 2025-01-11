В Красноярске у женщины выманили 3,5 миллиона рублей под предлогом безопасности

Позже женщине позвонили лжесотрудники органов и сообщили, что от её имени были оформлены кредиты на сумму более 5 миллионов рублей. Один из звонивших заявил, что она якобы замешана в спонсировании террористической деятельности. Чтобы избежать последствий, женщину убедили перевести все её сбережения на так называемые «ячейки госрезерва».