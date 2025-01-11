Хабаровчанина обманули почти на 160 тысяч рублей на хитрой схеме на маркетплейсе

Жертвой мошенников стал 41-летний хабаровчанин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию пресс-службы прокуратуры Хабаровского края. Под предлогом заработка на маркетплейсе у пострадавшего выманили 157 тыс. рублей.
Мошенники вышли на мужчину через мессенджер, предложили хороший заработок. Нужно было покупать товары с т.н. дальнейшим выкупом. Скорее всего, речь шла о самовыкупе — схемой пользуются некоторые начинающие продавцы на маркеплейсах, улучшая статистику выкупа товаров.
Гражданину пообещали возврат потраченных средств и «процент со сделки». И первое время деньги действительно возвращались. Однако когда мужчина внёс крупную сумму, «партнёры» исчезли с радаров. Попытки связаться с техподдержкой ни к чему не привели: ссылка на маркеплейс оказалась поддельной, сайт — заблокирован.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В очередной раз обещания сказочной прибыли при минимуме усилий оказались аферой.