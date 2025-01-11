Хабаровчанина обманули почти на 160 тысяч рублей на хитрой схеме на маркетплейсе

Гражданину пообещали возврат потраченных средств и «процент со сделки». И первое время деньги действительно возвращались. Однако когда мужчина внёс крупную сумму, «партнёры» исчезли с радаров. Попытки связаться с техподдержкой ни к чему не привели: ссылка на маркеплейс оказалась поддельной, сайт — заблокирован.