Подросток из Костаная заступился за мать и получил удар ножом в сердце

16-летний житель Костаная Данияр Нургалиев стал свидетелем семейной разборки. Сожитель его матери выпил и спровоцировал конфликт, а когда подросток решил заступиться за мать — погиб от ножевых ранений, передает ИА El.kz со ссылкой на «Нашу газету».