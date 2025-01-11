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Подросток из Костаная заступился за мать и получил удар ножом в сердце

16-летний житель Костаная Данияр Нургалиев стал свидетелем семейной разборки. Сожитель его матери выпил и спровоцировал конфликт, а когда подросток решил заступиться за мать — погиб от ножевых ранений, передает ИА El.kz со ссылкой на «Нашу газету».

По словам семейной знакомой, мальчик получил смертельный удар ножом в сердце, когда решил заступиться за маму.

Данияр закончил 9 классов СШ № 8 Костаная и выпустился в прошлом году. В школе организовали сбор денег, которые переведут бабушке погибшего.

— По факту убийства полицией начато досудебное расследование, подозреваемый задержан. Предварительно установлено, что задержанный в ходе внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ножевые ранения погибшему. Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции и прокуратуры города Костанай, — сообщили в департаменте полиции.